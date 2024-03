Las declaraciones de un ‘youtuber‘ nacido en Venezuela se han hecho virales en el último mes. Su postura en contra del país en el que vivió sus primeros años de vida han calentado las redes y los venezolanos han expresado su inconformidad.

En una charla informal, el joven dijo que hubiera preferido haber nacido en Colombia que en Venezuela y las recriminaciones no se hicieron esperar.

“Si yo hubiera escogido un lugar para nacer, hubiera sido Colombia, no Venezuela. Que me quiten el pasaporte. No lo necesito. ¿Para qué quiero el pasaporte venezolano? No puedes entrar a Inglaterra, no puedes entrar a Estados Unidos, no se puede entrar a México. Es la verdad. En cambio los colombianos pueden entrar a donde ellos quieran. Yo siento, de corazón, que soy colombiano”, dijo Nando, como se ve en este video.

Ver esta publicación en Instagram

Esas primeras palabras levantaron muchas reacciones en redes sociales y, en vez de retractarse, él hizo varios videos hablando del tema y explicando cuál es la razón por la que no está de acuerdo con lo que pasa con Venezuela.

“¿Quién dice que yo tengo que estar orgulloso de ser venezolano? Yo soy venezolano porque nací en Venezuela, no porque ame Venezuela ni sea mi país favorito (…) Pasamos por una situación muy triste, muy mala. No hemos podido salir de allí. Se fue el 30 % de la población del país. Tuvieron que hacer su vida de nuevo (…) No he dicho que yo odie a Venezuela, odio en lo que convirtieron Venezuela los políticos”, añadió Nando.

Y aunque en otra oportunidad pudo expresar y profundizar, como se ve en el siguiente video, las personas lo han criticado por sus posturas.

