La foto, publicada en agosto por el portal Nature in Focus, muestra el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza y los animales.

En la imagen se puede ver cómo el animal utiliza su trompa para explorar envases de plástico en busca de comido, incluso tiene residuos sobre su lomo.

“Fue fotografiada en una franja de tierra abierta en Garidhura, donde la gente suele arrojar basura. Aquí, los elefantes visitan el vertedero en busca de comida”, explicó la misma revista.

— Nature inFocus (@NatureIn_Focus) August 18, 2020