El fenómeno de ‘EstiwarG’ en las redes sociales está siendo tal que en tan solo dos meses y medio que lleva creando contenidos ya alcanzó a tener una comunidad de más de 200.000 seguidores en TikTok. El bogotano ha divertido a miles de usuarios con dos tipos de videos: los denominados ‘Toxitours’, en los que hace recorridos gastronómicos por sectores populares de Bogotá, y los titulados ‘Cosas de ñeros’, en los que él se burla un poco de aquellos aspectos que caracterizan a las personas denominadas coloquialmente así.

Su contenido es gracioso y en ningún momento pretende estigmatizar o discriminar. La gente lo ha entendido así en las redes sociales y por eso sigue ganando adeptos por doquier. Su éxito está mutando a otras plataformas como Facebook e Instagram.

En entrevista con Pulzo, el bogotano, quien se describe como un ñero y un ‘influeñencer’, destacó que sus contenidos pretenden visibilizar la lucha que día a día tienen comerciantes informales de Bogotá que se sobreponen a todas las dificultades de la vida para sostener a sus familias. Es por eso que recomienda a vendedores de alimentos típicos colombianos que se ganan su sustento en sectores como el 7 de agosto, el centro, Corabastos, entre muchos otros.

‘EstiwarG’ asegura que en cada una de sus entregas trata de visitar sectores a los que muchos bogotanos no irían por simple temor, o porque tienen un concepto errado de dichos lugares. El bogotano no ha tenido ningún susto en las grabaciones de sus videos y al hablar del tema aprovechó la oportunidad para entregar algunas recomendaciones a los ciudadanos de a pie, para que no se vuelvan presas fáciles de la inseguridad.

El ‘tiktoker’ destacó que la actitud con la que se visita un lugar peligroso es clave para transitar por este sin mayores problemas, o sin atraerlos. “Usted va con respeto y sin marearse, sin sentir miedo. Qué pasa: si a usted lo ven con miedo, dicen: ‘Este man carga algo, carga un celular, o tiene un buen aparato, tiene miedo de que lo roben, pues vamos a robarlo’. Eso es lo que piensa la persona que va a cometer las cosas”, reflexionó.

Sobre otros aspectos claves a tener en cuenta, el creador de contenidos agregó: “Lo primero es ir con respeto. Levante la cabeza, saque pecho, no se muestre vulnerable en la calle. Eso para empezar”.

Al recordar que absolutamente nadie se le ha acercado con intenciones de robarlo o hacerle daño durante todas las grabaciones que ha hecho en sectores que podrían ser peligrosos, el bogotano comentó con gracia: “La gente me ve tan estrambótico que no me miran como ‘vamos a robar a este man’, sino a ‘este man qué le pasa'”.

Además de crear contenidos chistosos para las redes sociales, ‘EstiwarG’ es un vendedor de repuestos mecánicos en el 7 de agosto y durante varios años también ha incursionado en el mundo del diseño gráfico y la publicidad, para buscar ingresos económicos por esa vía.

A continuación, la parte de la entrevista en la que el bogotano habla de cómo transitar por lugares que pueden ser peligrosos: