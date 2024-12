Por: Caracol TV

Un video que se ha hecho viral y que muestra a integrantes de las Fuerzas Militares bailando de una forma “muy sensual”, según calificaron algunos internautas, ha causado polémica.

Lo que en principio era un concurso de baile con un reguetonero de por medio, durante la celebración del Correo de la Gratitud, en el Comando Aéreo de Combate número 3 en Malambo, Atlántico, terminó en escándalo por parejas que bailaron hasta el piso.

#Viral En redes sociales se viralizó este video en el que varios integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía bailan reggaetón de una manera que muchos usuarios calificaron como irrespetuosa, sensual, erótica o vulgar. Esto ocurrió dentro del Comando Aéreo de Combate… pic.twitter.com/MJkDcYJ6Eo — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 19, 2024

¿Se irrespetó el uniforme y a la institución la bailar?

Sobre el hecho se pronunció el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, quien señaló que no cree que se haya irrespetado el uniforme.

“Durante esta época del año el Ministerio de Defensa ha venido adelantando una campaña llamada El Correo de la Gratitud, que son alrededor de 15 diferentes visitas que hemos venido adelantando a diferentes guarniciones para llevarles alivio a los soldados, infantes de Marina y a policías que están en áreas lejanas”, explicó el comandante de la FF.MM.

“En ese evento usualmente se les lleva animación, se llevan regalos, premios y se hacen concursos para que los jóvenes tengan un rato de esparcimiento y se dio un baile donde un cantante que se llevó hizo un concurso de baile y fue algo que normalmente no pasa. Fue algo no casual y fue algo que se dio, pero no significa que haya habido irrespeto al uniforme. Segundo, tampoco es que haya unas prácticas por fuera del reglamento, de modo que estamos corrigiendo para que en ese ambiente de esparcimiento no se dé esa situación que pueda llevar a malentendidos”, concluyó el almirante Cubides.

