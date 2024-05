Por: Canal Uno

En una entrevista exclusiva, Sara Manrique, la mujer detrás del polémico video que sacudió las redes sociales con acusaciones de infidelidad con el ‘compañerito de la Sijín’, finalmente habló ante las cámaras para ofrecer su versión de los hechos.

Con la misma atención que generó la entrevista previa a Steven Segura, conocido como ‘El de la Sijín’, ahora es el turno de Sara Manrique de contar su verdad. En una historia que ha mantenido a muchos pegados a las redes sociales, esta quindiana se ha enfrentado a la implacable ola de señalamientos que la acusaban de traición a su pareja.

En esta reveladora parte de la saga, Manrique confiesa cómo el video viral y la posterior presión mediática la llevaron al límite, incluso planteándose atentar contra su propia vida.

Steven Segura, conocido como ‘el de la Sijín’, finalmente ha decidido hablar sobre el incidente que lo llevó a la atención pública hace tres meses. Su nombre se hizo viral luego de que supuestamente fuera sorprendido con la pareja de otro policía.

Ahora bien, ‘el de la Sijín’ confesó su identidad y compartió detalles sobre su vida. Residente de un pequeño pueblo en Cumaral, Meta, Segura es comerciante y se retiró de la policía después de servir durante 17 años debido a problemas personales.

En cuanto al incidente en cuestión, Segura explicó que, cuando pasó todo el escándalo, la mujer, identificada como Sara, ya no era pareja de nadie. Por lo tanto, considera que no había necesidad de la exposición pública y la grabación del episodio para compartir en redes sociales.

Además, reveló la identidad del hombre que grabó el video, supuestamente la pareja oficial de Sara, identificado como Edward Olguín, miembro de la Policía Nacional. Según Segura, Olguín buscaba crear un escándalo local, sin embargo, se le salió de las manos y el video se volvió viral en todo el país.

Segura también aclaró que nunca mantuvo una relación romántica con Sara, simplemente eran amigos, y que la noche del supuesto incidente de infidelidad, él estaba solo cuidándola mientras recibía tratamiento médico.

Qué dijo la mujer que protagonizó el escándalo de infidelidad

Sara explicó que ella y Steven son amigos que se conocieron en unas fiestas en Cumaral y relató que él fue a cuidarla porque estaba enferma. “Ese día me estaba cuidando porque yo venía de una situación de salud bastante complicada”.

Sin embargo, no se esperaban que llegara este hombre, con quien ya no tenía ningún tipo de relación. “Este hombre ingresa forzosamente a mi casa y empieza a hacer el video que después fue viral, donde él empieza a contar y a desdibujar todo. Ni Steven es de la Sijín, ni es el mejor amigo, ni yo soy la esposa de él, no estamos casados. Ellos nunca fueron amigos“.

Ahora, este caso está en los estrados, ya que Sara avisó a las autoridades que este video iba a ser subido. Después de que se publicara y se armara todo el escándalo, Sara pidió una orden de alejamiento contra esta persona.

