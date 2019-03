Las grabaciones han sido publicadas con el numeral #ResurrectionChallenge (reto de la resurrección).

Lo más gracioso de esas imágenes son las expresiones faciales de las personas que ‘reviven’, pues hacen el mismo gesto de asombro que Elliot, el hombre al que supuestamente resucitó el pastor Alph Lukau.

A continuación puedes ver algunas imágenes de este nuevo reto viral, cuyo único objetivo es burlarse de la farsa que difundió el pastor sudafricano.

#ResurrectionChallenge #ResurrectionChallengeColombia llegamos tarde pero la pillamos caminando después de la resurrección. El pasto ya se habia volado. pic.twitter.com/xuRdaxM81E — José Eduar Yaima A (@Jeyaima) March 3, 2019

Guys you must understand these kids don't wanna be left behind…maybe along with their teacher 🙈 #resurrectionchallenge pic.twitter.com/Z1gSQ5LRDL — Sinoyolo Dikana (@DikanaSino) February 26, 2019