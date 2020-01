En el capítulo, que en las últimas horas se volvió viral, Homero pide un producto que se fabrica en Japón. En el proceso de empacado, muestra la serie, uno de los empleados estornuda dentro de la caja donde se guarda el pedido, y cuando este llega a manos de Homero, el virus —que en la serie bautizan como la gripe de Osaka— se propaga por Springfield, ciudad del programa.

En ese sentido, usuarios de redes sociales revivieron el capítulo para decir que la popular serie predijo el coronavirus, una enfermedad que ya ha matado a más de 20 personas en China, en donde se originó, y que tiene en alerta a países asiáticos como Corea del Sur, Japón y Taiwán, donde ya hay personas infectadas.

Asimismo, la alarma ya pasó a otros continentes como América, pues en Estados Unidos ya se detectó la presencia del virus.

Cabe recordar que no es la primera vez que los internautas dicen que ‘Los Simpson’ predicen hechos tan relevantes como este virus.

Hace algunos años, la gente popularizó los episodios donde Neymar se lesionó en el Mundial de Brasil 2014, tal y como sucedió en la vida real, o la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

