Olga Narváez, la rectora de una institución educativa del Huila, prohibió a sus estudiantes la tenencia de celulares dentro de las instalaciones educativas y, además, les señaló que no deben tener noviazgos entre ellos y tampoco perforaciones en su cuerpo.

(Vea también: Trabajadoras de EPS, pilladas peinándose mientras ancianos esperaban en larga fila)

Los hechos se registraron en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera. La funcionaria señaló que las prohibiciones habían sido incluidas, de manera expresa, en el manual de convivencia del centro académico.

“La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verdes, el estudiante que no acepte, a la institución no le sirve”, dijo la rectora como posible salida anticipada a las críticas.