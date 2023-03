Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol, se encontró con el famoso ‘Radio loco’, bautizado así por portar siempre un radio en las calles del centro de Bogotá. Esta vez, en vez de rehuir de él, le hizo unas preguntas.

(Lea después: ¿Quién es ‘Radio loco’, el hombre de la banderita que siempre sale en televisión?)

Su primera pregunta fue sobre uno de los grandes mitos acerca de su vida, si en realidad busca pantalla porque perdió a su esposa y quiere que ella lo vea. “Hay hartos que salieron con ese chiste, dizque me tienen emburundangado”, dice, negando esa hipótesis.

“Eso de que una mujer me dejó son puras mentiras”, enfatiza. “Yo no estoy haciendo eso. Mi sueño de pequeño era salir en televisión para que cuando la gente me vea en la calle me tomen fotos y me pidan autógrafos”, revela.

Gómez cuenta que tiene 53 años y deambula buscando robar pantalla desde hace unos 30. A veces espera a que en radio le den pistas de dónde puede haber alguna noticia, pero si no se la pasa haciendo “operativos” por la plaza de Bolívar, el parque Santander y la plazoleta del Rosario.

Lee También

“Hay periodistas que se enojan conmigo, no les gusta que me les tire el plano”, reconoce, pero cuando la periodista le dice que tienen algo de razón pues distraería a los televidentes, él se sincera:

—”Sí se daña el plano, ¿no le parece?”. —”No (…) no tiene nada de malo, no estoy haciéndole daño a nadie”.

(Vea también: Caracol TV anunció fecha del regreso del ‘Desafío’; ya hay 32 participantes confirmados)

Gómez Zuluaga dice que no le da pena reconocer que vive con sus papás en el barrio Ciudad Roma de Kennedy: “Todavía estoy pegado a mis papás que me dan todo gratis, la comida, la dormida, todo”.

“Me levanto a las 2 de la mañana siempre. Me arreglo, me baño con agua fría, dejo la casa arreglada, trapeo, barro… Le hago el aseo a mi mamá que le duelen las manitos y no puede hacer oficio en la casa. Cuando hago el oficio, salgo. A mis papás no les gusta que salga. Me dicen ‘quédese durmiendo, no vaya a dañarles el trabajo a los periodistas'”, cuenta.