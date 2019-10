“No sé si es cansancio, pero pensé que era el pene más palpitante del mundo”, trinó la escritora británica Stephanie Yeboah, comentario que ayudó a que la imagen se viralizara rápidamente y fuera retuiteado más de 10.000 veces y obtuviera más de 30.000 ‘me gusta’ en tan solo unas horas, señala el portal Unilad.

No solo Yeboah se pronunció al respecto, pues muchos de los usuarios de Twitter tuvieron la impresión de que el peinado tenía una fuerte carga fálica, como lo expresa Daily Record.

Estas son fotos del particular estilo de pelo:

I must be tired because I thought this was the throbbiest of penises. https://t.co/nX5jH5oVC9

