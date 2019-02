Uno de los presentadores que estaba en estudio, Joaquín “el Pollo” Alvarez, la interrumpió y le dijo que había un sujeto detrás de ella que la estaba grabando con su celular de una manera indebida.

“Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, déjalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo”, le dijo Joaquín a Pérez.

Inmediatamente, la modelo se dirigió al hombre y lo increpó: “Señor, ¿qué está grabando usted?”. El hombre, sorprendido, le respondió: “Estoy enviando esto a mis compañeros de trabajo“.

Ante esta respuesta, Sol Pérez continuó reclamándole al sujeto: “Yo estoy de espaldas y los chicos están viendo que usted está grabando cosas que no están bien”.

Luego, agregó: “Me puedes hacer un plano general, pero no me grabes el culo”.

El video se volvió viral y ya tiene más de 8 mil reproducciones en Twitter: