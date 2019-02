En las grabaciones se ve a la mujer, identificada como Jamie Smithmyer, cuando agarra a los menores por las manos y los mueve bruscamente para que le hagan caso. Según la policía, los niños no sufrieron lesiones graves.

“Es muy difícil de ver. Creo que cualquiera que lo vea estaría de acuerdo en que esta mujer no tiene nada que ver con trabajar en una guardería ”, comentó Kaitlyn Pérez, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Sarasota, a Fox 13 News.

De acuerdo con el medio estadounidense, Smithmyer le dijo a la directora de la guardería que sabía que estaba mal y que lo hizo porque estaba estresada y abrumada.

Smithmyer fue despedida de la guardería y enfrenta tres cargos por abuso infantil, informó el mismo medio.

La cuidadora está bajo custodia en la cárcel del condado de Sarasota y sin derecho a fianza.

Awful. This is video from a daycare where @SarasotaSheriff deputies arrested an employee, Jamie Smithmyer, for child abuse. @FOX13News #Sarasota pic.twitter.com/YgSTlXa4Wl

— Kim Kuizon FOX 13 (@kkuizon) February 1, 2019