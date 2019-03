El experto aseguró que, a diferencia de las aves o los insectos voladores, los murciélagos “tienen muchas dificultades para elevarse desde el suelo” debido a la relación entre el peso y su capacidad de elevación:

“Las aves tienen huesos huecos, los murciélagos no. Los insectos están hechos de quitina liviana o tejido suave y liviano, los murciélagos no. Los murciélagos no tienen lo que podríamos llamar alas “poderosas”.