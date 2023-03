El influencer Camilo Duque, conocido en TikTok como @camiloduque.s, llegó hasta aquel municipio que alguna vez existió en el Tolima, pero que hoy es el recuerdo más triste del abandono del estado y la inclemencia de la madre naturaleza: Armero.

El joven nombró este sitio como “uno de los lugares de mayor actividad paranormal en todo Colombia”, tras quedar sepultado bajo el lodo el 13 de noviembre de 1985, cuando el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción, ocasionando una avalancha que borró del mapa a la población y dejó entre 23.000 y 25.000 víctimas.

A pesar que, en su momento, existieron todo tipo de alertas, las entidades gubernamentales jamás ordenaron la evacuación del municipio. Pasadas unas horas, lo que era un pueblo habitado por más de 20.000 personas, se transformó en el campo santo de niños, adultos y abuelos. Una tragedia que nadie olvida.

Debido a la cantidad de muertes que hubo esa noche, se cree que el pueblo (que actualmente está abandonado por obvias razones), está lleno de fantasmas y almas en pena de esos seres humanos que no quieren dejar la tierra atrás en medio de tanto dolor.

Su recorrido por las calles oscuras de Armero

El joven se abrió paso entre las casas en ruinas donde fallecieron los miles de personas en medio de la avalancha, para ver qué encontraba. En el lugar, el influencer se topó con mensajes de ciudadanos que aún, 37 años después, buscan a sus familiares que desaparecieron en la tragedia, pero de los que no se tiene certeza de si fallecieron o no.

“Por ejemplo en esta casa el lodo llegó casi hasta un segundo piso, están son las puertas del primer piso”, narró asombrado, mientras señalaba que escuchó ruidos que salían de la nada pero podría tratarse de los animales que ahora viven entre los escombros de Armero.

En un segundo video, mostró el hospital de Armero, la construcción que albergaría la mayor actividad paranormal en todo el caserío. El lodo sepultó por completo el primer piso y ahora, solo hay acceso a las ruinas del segundo nivel. “Acá se siente una emergía mucho más densa”, aseguró, mientras que en comentarios señalaron que se vieron unos “ojos” sospechosos exactamente en el minuto 1:00, juzgue usted mismo:

Finalmente, la visita culminó en el cementerio de Armero, un lugar que ha sido tomado por personas inescrupulosas para practicas de satanismo y brujería, como se observa en varias partes del video:

“Cada tumba fue profanada, de hecho, el cementerio no fue afectado por la avalancha y aún así, años después, la gente comenzó a venir a sacar lo que pusieran de cada tumba”, incluso, se encontró con un cadáver fuera de una tumba.

Para cerrar, Camilo Duque expresó que hizo un minuto de silencio por las víctimas y en todo su recorrido, no sintió ninguna energía mala. En comentarios, por otro lado, los usuarios anotaron cosas como “no me meto ni porque me paguen”.