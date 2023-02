Asustados quedaron en Caldas, particularmente en Villamaría y Manizales, con las declaraciones del director de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), Jhon Makario Londoño, el jueves a la emisora Ondas de Ibagué (Tolima) sobre una erupción del volcán Nevado del Ruiz.

No obstante, al día siguiente la oficina de Comunicaciones del SGC emitió una nota aclaratoria sobre el estado del Ruiz.

La emisora registró en su página web ondasdeibague.com que Londoño al hacer referencia a la actividad de los volcanes Cerro Machín (en Tolima) y Nevado del Ruiz (en Caldas) por el incremento de la sismicidad sorpresivamente dijo que a pesar de que el impacto es mayor en caso de erupción en el Machín, en este momento causa mayor alerta el Ruiz.

“Este es un volcán que está en erupción, por fortuna han sido menores, pero desde hace 10 años se han venido presentando, pero eso no quiere decir que porque no haya hecho una erupción grande no se pueda causar una como la del 85 o incluso mayor debido a las características, niveles de actividad y los sismos que se vienen presentando, este puede hacer una erupción en cualquier momento”, afirmó Londoño a la emisora.