La tuitera Darcei Amanda reportó en su twitter todo el proceso de la imagen: cuando la publicaron, las respuestas que le dieron a algunas personas que preguntaban el porqué del color de la mano, el momento en el que la borraron y cuando pidieron disculpas.

El mensaje que compartió la marca, y que Darcei replicó, fue: “Sentimos sinceramente el malestar causado. Borramos la imagen y nunca la volveremos a usar para promocionar nuestros productos”.

Es importante recordar que hace algunas semanas se conoció el primer modelo negro en Corea del Sur y, según informa Playground, hay un racismo latente en este país.

If y'all want the brand's attention their Instagram is StyleNanda_korea pic.twitter.com/wlSrF1D45K

The message they are sending to all the complaints they're getting pic.twitter.com/dN2vDL1NX6

— Darcei Amanda (@MissDarcei) July 21, 2018