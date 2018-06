El hecho ocurrió hacia las 8:00 de la noche de este martes en el aeropuerto John F. Kennedy, justo antes de que el piloto despegara. Ante la alerta que envió, se desplegó un megaoperativo: al lugar acudieron la policía, la Unidad de Servicios de Emergencia, unidades K-9 (perros policías), bomberos y varias ambulancias, informó New York Post.

Diez policías armados entraron al avión para inspeccionarlo y, de acuerdo con New York Daily News, el piloto levantó una hoja de papel donde había anotado el número de su celular para que la policía lo llamara y él pudiera aclarar lo que había ocurrido.

A través de un comunicado de JetBlue, conocido por ese periódico, la aerolínea confirmó que “hubo una falsa alarma enviada a la torre de control como resultado de una falla en las comunicaciones de radio”. Además, indicó que el avión había sido inspeccionado “y despejado sin amenaza de seguridad”.

De acuerdo con New York Post, la aeronave fue evacuada y todas las personas (158 en total) tuvieron que abordar otro avión para partir a su destino. Su vuelo estaba programado para despegar a las 7:30 de la noche, pero, debido a la falsa alarma, no empezaron a volar sino hasta las 11:23 de la noche. La situación también generó retrasos en el despegue y el aterrizaje de los demás vuelos.

JetBlu no se refirió al motivo por el que hubo fallas con el radio de comunicación y tampoco informó si tomará alguna medida contra el piloto.

Algunas personas grabaron videos y tomaron fotos de lo ocurrido este martes. A continuación puede ver esas imágenes, publicadas en Twitter:

Woah. My worst nightmare. @Delta JFK to LAX right now, honestly thought we were going to die. I AM ALIVE THANK GOSH I MEDITATE U GUYS what is going on 😩😩 pic.twitter.com/6RVxy9HC4t

— Alexa Curtis (@Alexa_Curtis) June 27, 2018