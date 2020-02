Koch publicó un video de su regreso a casa y allí se ve la emoción de su perro al verla: el can movía su cola en señal de alegría y fue corrió directo hacia la astronauta para darle la bienvenida.

A continuación puedes ver la tierna reacción del perro, el cual, según la revista Time, se llama LBD (por Little Brown Dog, que significa perrito café):

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020