En unas fotos que circulan en redes sociales se ve al canino con un gorro y una bata recibiendo su propio título honorífico en la ceremonia de graduación de su dueña.

Hawley, de 25 años, usa una silla de ruedas y tiene dolor crónico que le impide moverse. Según contó al New York Post, Griffin le ayuda a abrir puertas, encender luces y traer objetos que indica con un puntero láser.

Además indicó que el perro le proporciona consuelo en medio del fuerte dolor que le causa depresión y ansiedad, entre otros síntomas.

El animal acompañó a Hawley en todas las clases de terapia ocupacional y también cuando hizo su pasantía en Carolina del Norte, donde ayudó a soldados en condición de discapacidad.

“Griffin demostró un esfuerzo extraordinario, un compromiso firme y una dedicación diligente al bienestar y al éxito estudiantil de Hawley”, indicó la universidad, rescató el medio estadounidense.

