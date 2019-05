En la grabación se ve a Rosalina entrando a una habitación donde se encuentran sus crías que están inquietas, ladrando y haciendo mucho alboroto.

La perra tiene que pasar por encima de algunos de sus cachorros para ingresar y acomodarse en el lugar.

En ese instante, el animal hace un fuerte ladrido y todos los 7 cachorros dejan de ladrar, se calman y cada uno se queda en su lugar.

Algunos se demoran en acatar la orden, por lo que Rosalina tiene que emitir unos gruñidos para que los pequeños animales se comporten.

Finalmente, cuando las crías están acostadas en el piso, la perra empieza a lamerlos y les muestra su afecto.

Quit yapping! Experienced Golden Retriever shows off her parenting skills as she silences her excited litter of seven puppies with one bark

Experienced dog mother teaches her group of puppies obedience https://t.co/1j3w0ADcc5 via @MailOnline pic.twitter.com/VxySWYtJIy

— Washington News Line (@WashNewsLine) 30 de abril de 2019