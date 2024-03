Un video del ‘Mane’ Díaz con las dos mujeres que lo han acompañado en el último mes en Liverpool, Inglaterra, se ha hecho muy viral, pues la coreografía y la letra de la canción demuestran que eso del secuestro es una historia superada.

Recientemente, el cantante de vallenato ‘Mono’ Zabaleta lanzó una canción que se llama ‘El secuestro’ y eso sirvió para que la familia de Luis Díaz hiciera un baila muy particular. Esta es la canción:

El video fue publicado por Geraldine Ponce, la esposa del futbolista guajiro:

‘Mane’ Díaz puede estar protagonizando uno de los mejores videos de un exsecuestrado y, más allá de las risas, demuestra que su salud mental está muy bien y ha superado lo que seguramente es uno de los momentos más espantosos de su vida.

De hecho, aunque muchas personas pensaban que la estancia del papá de Luis Díaz en Inglaterra sería muy aburrida, las fotos con hinchas, sus idas a Anfield, estadio del Liverpool, y otros hechos que se han hecho virales demuestran que tiene momentos de mucha felicidad.

Estas son algunas otras imágenes que han sido muy curiosas del ‘Mane’:

