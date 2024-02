El padre de Luis Díaz, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, ha empezado a conquistar, no solo los corazones de los colombianos, también los de Inglaterra y el mundo entero.

De hecho, recientemente se viralizaron varias fotos en las que se le vio acompañado de algunos hinchas del Liverpool, luego de que su hijo haya sido una de las grandes figuras de la final contra el Chelsea, por la Carabao Cup, título que se terminó llevando el conjunto de Merseyside con un marcador de 1-0, gracias a un gol agónico de Virgil Van Dijk.

Bajo este contexto, en Gol Caracol contactamos con Loren Wahedi, hincha desde la cuna del Liverpool, el cual asegura que desde que subió aquella foto que se hizo tan viral con el ‘mane’ Díaz, la vida le ha cambiado, pues su teléfono no deja de sonar y aparte ha recibido el amor y cariño de varios colombianos que lo envidian, en el buen sentido de la palabra, por la foto con él.

just sharing our Daiquris with Luis Diaz’s dad wby? pic.twitter.com/mUTwEeZvhk

— Loren Wahedi (@Loren_Wahedi) February 25, 2024