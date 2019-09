El legislador le explicaba a la periodista del canal CBC News el problema que supone el exceso de excrementos de paloma en la estación, cuando le cae heces de una de estas aves.

“Acaban de hacerlo encima de mí, ¿no?”, dijo Andrade, tocándose la cabeza.

A lo anterior, agregó: “Tendré que ir a lavarme. Eso es lo que les sucede a mis electores. Las palomas defecan encima de ellos todo el tiempo“, afirmó Andrade en medio del informe.

De acuerdo con el medio estadounidense, los desechos de estos pájaros están deteriorando la estación y se ha vuelto un problema de salud pública.

De hecho, los habitantes han bautizado esta zona como la “estación del popó de paloma”.

Por su parte, las autoridades locales han puesto chuzos metálicos en las instalaciones para tratar de ahuyentar a las aves, pero no han tenido éxito.

A continuación, el curioso momento que fue compartido en Twitter:

OH CRAP!

Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19

— LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) September 16, 2019