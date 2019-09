Ella se quejó sin darse cuenta de que en realidad se había puesto los zapatos de manera equivocada: el derecho lo usó en el pie izquierdo y viceversa. Georgia Henry, amiga de Ayleigh, fue quien contó esta historia a través de su cuenta de Twitter.

Allí, Georgia también compartió una foto, con ‘zoom’, del gracioso error de su amiga, quien poco antes había publicado una instantánea de ella con los zapatos al revés.

El tuit de Georgia se viralizó de tal manera que ya tiene más de 33.000 ‘me gusta’. Muchos internautas se sintieron identificados con el lapsus que sufrió la escocesa.

A continuación puedes ver la foto de Ayleigh y, en seguida, el tuit de su amiga:

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet😭😭😭this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ

— G (@GeorgiaH15_) September 14, 2019