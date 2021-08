Aunque el joven no sufrió heridas de gravedad, sí compartió en sus redes sociales este suceso que lo convierte en una de las víctimas que semana a semana sufren por la inseguridad en la capital.

Vera no hizo referencia al hecho en la emisión de Noticias RCN, pero sí lo contó en sus redes sociales y fue uno de sus colegas, y excompañero de City TV, quien difundió esta información.

Lee También

Pablo Arango, que actualmente trabaja para Noticias Caracol, mostró el mensaje que Jeisson Vera publicó en su cuenta de Facebook. En este relata los hechos de los que fue víctima el jueves 12 de agosto.

Mi colega y amigo @JeissonfVera fue víctima de la delincuencia en #Bogotá aquí está la narración de lo que le sucedió @PoliciaBogota @ClaudiaLopez pic.twitter.com/YnnmnjVgbB — Pablo Arango Robledo (@Reporteropablo) August 13, 2021

“Viajaba en un taxi y rompieron los vidrios de atrás, me atracaron con cuchillos, pero gracias a Dios solo me cortaron la mano levemente”, expresó el reportero de Noticias RCN.

Jeisson Vera perdió sus pertenencias y, según dijo, perder su celular afectará su trabajo pues tenía algunos contactos que son necesarios para su trabajo. Además, aunque él informa constantemente sobre los hurtos en la capital, ser víctima le permitió hacer una reflexión sobre este hecho.

“Detesto lo que está pasando. No podemos salir a la calle, no podemos montar en carro, no podemos ir a parques ni montar bicicleta… En Bogotá la inseguridad nos está matando“, escribió.

(Vea acá: Así presentaron en RCN la noticia de la muerte de Carlos Ardila Lülle, dueño del canal)

Posteriormente, el joven hizo un relato en su cuenta de Twitter sobre cómo fue este robo:

Me decían una y otra vez que les diera mi celular, se los tiré porque tengo claro que no quiero morir por un aparato, luego otros dos rompieron el siguiente vidrio y me amenazaron con otros dos cuchillos por mi maleta. También se la llevaron. — Jeisson Vera (@JeissonfVera) August 13, 2021

Ocurrió devolviéndome del centro, iba para mi casa, digo yo, según lo que recuerdo, que fue en la primero de mayo con 24. Lo paradójico y ni tanto con la situación de Bogotá, es que hoy me tocó estar del lado de la víctima que entrevisto todos los días. — Jeisson Vera (@JeissonfVera) August 13, 2021