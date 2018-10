La sorpresa de los niños de la Escuela Primaria Hickerson fue para James Anthony, quien es sordo y cumplió 60 años este martes.

“Lloró y, por supuesto, nos emocionamos con él. Después de que los niños terminaron dijo: ‘Este es el mejor regalo de cumpleaños que me podrían haber dado'”, explicó la profesora Allyssa Hartsfield, en declaraciones reseñadas por ABC News.

Hartsfield contó que ella junto a Amy Hershman, otra maestra, usaron sus clases para enseñarles a los niños la canción en lenguaje de señas.

“Realmente lo aman”, dijo Hershman sobre sus estudiantes. “Los niños estaban muy emocionados y aprendieron esa canción probablemente en cinco minutos”.

El hombre ha trabajado durante más de dos décadas en esa región de Estados Unidos, detalló Tennessean.

A continuación, el video, publicado por la cuenta de Twitter de la escuela, que ya tiene más 14.000 ‘me gusta’ y 3.000 retuits:

