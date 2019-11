Un trino del hombre muestra que además del iPhone, la Go Pro y los 4.000 dólares (más de 13 millones de pesos), la niña incluyó otras 23 cosas que desea para esta Navidad. Entre ellas había AirPods, un McBook Air nuevo, un conejo real, ropa, maquillaje, zapatos nuevos, un despertador y una cartera de la marca Chanel.

“Debe estar loca con esta lista navideña”, escribió el papá de la menor, identificado en Twitter con el usuario @a_johnson412.

Varios internautas se rieron de la lista, sobre todo por los 4.000 dólares que pidió. Una persona, además, hizo un gracioso comentario sobre el despertador:

A continuación puedes ver la publicación de @a_johnson412:

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda

— @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019