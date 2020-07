Amy Roberts, la mamá de Tallulah, publicó un corto video en su cuenta de Twitter donde se ve a la niña hablando con Tim Joseph, el repartidor con falta de audición.

La secuencia de 15 segundos fue publicada el pasado viernes 19 de junio y ahora cuenta con más de 13 millones de visualizaciones, 9.200 retuits y 54.200 ‘me gusta’.

Joseph dijo a la cadena BBC que la amistad con la pequeña surgió cuando ella lo sorprendió diciéndole “pasa un buen día” en lenguaje de señas, que según contó aprendió en el colegio.

Por ello, el cartero le enseñó a decir “buenos días” para que lo saludara la próxima vez que lo viera y así nació esa amistad.

“Tallulah y Tim han vuelto a ser noticia hoy, parece que realmente es la buena historia lo que hace que la gente se sienta bien”, escribió Amy Roberts luego de que la noticia se viralizara en casi todo el mundo.

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou 🌈, he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud #proudmum pic.twitter.com/JELmaibyIM

— Amy Roberts (@mummybear1903) June 19, 2020