La historia de la ‘Nariz del Diablo’ en Colombia está vinculada al desarrollo de la infraestructura vial en una región de geografía complicada y diversa. Si bien mientras se construía esa carretera que conecta a Bogotá con Girardot se demolieron cientos de piedra de montaña, ese pico, que hoy es un atractivo turístico decidió permanecer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La bogota de ayer (@labogotadeayer)

Su formación se debe precisamente a las miles de ocasiones en que los trabajadores de la vía intentaron demoler la montaña en el año 1942, pero no lo lograron con esa sección y hasta el día de hoy permanece. Sin embargo, con los años, los mitos sobre esta zona del país crecieron y se empezó a decir que era obra del mismo diablo el que no se pudiera dinamitar ese pedazo de roca. Los mismo trabajadores le atribuyeron a las fuerzas demoniacas el hecho de no poder seguir trabajando allí.

A toda esta creencia popular se le suma que esta carretera es una en la que más se sufren accidentes y está catalogada como de las más peligrosas del país. A pesar de las mejoras, la carretera sigue siendo muy densa de transitar, especialmente durante la temporada de lluvias cuando el riesgo de deslizamientos de tierra aumenta.

De hecho, en el video referenciado anteriormente se dice que los locales aseguran que la ‘Nariz del Diablo’ es intocable por las fuerzas sobrenaturales que protegen la zona.

