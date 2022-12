El espíritu navideño ya se está viviendo en muchos hogares, desde decorar las casas hasta las compras navideñas han puesto a más de una familia feliz, como le ocurrió a Ashley Spielmann, una mujer que estaba tan emocionada por la navidad que decidió pintar a su perro como el famoso personaje del ‘Grinch’.

Ashley mandó a su perrito de raza schnauzer a la peluquería para que lo pintarán de verde como el Grinch, no obstante, al compartir el vídeo en redes sociales, este se hizo viral con cerca de 12 millones de visualizaciones y cientos de comentarios con malas críticas, acusándola incluso de maltrato animal.

Según conto la mujer a un medio local, “los schnauzers tienden a tener caras de mal humor de todos modos, así que pensé que sería el Grinch perfecto… Estaba tan emocionada cuando lo vi salir del peluquero. Ella envió fotos durante el proceso y después, cuando estaba completamente seco, y me encantó de inmediato lo que sabía que haría”. Pero al parecer jamás se imaginó que cientos de personas reprocharían el acto.

“Un poco me parece abuso animal”, “El hecho de que puedas, no significa que debas”, “Maltrato animal. Es ridículo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Ashley.

Sin embargo, la propietaria del animal aclaró que la tintura que se utilizó es especial para perros, por lo que no sería perjudicial en lo absoluto, no obstante, expertos han asegurado que a pesar de que el tinte no sea tóxico, los animales no deberían ser expuestos a este tipo de prácticas que no benefician su bienestar y salud, ya que en algunos casos pueden causar reacciones alérgicas como le ocurrió a Violet, una perrita que sufrió quemaduras severas en la piel luego de que su dueña le tiñera el pelo de color morado.