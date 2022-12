Una de las cosas que más disfrutan los artistas, además de crear sus canciones, son las giras que realizan por el mundo para compartir su música con sus seguidores.

Dependiendo la gira, algunos viajan en avión y otros lo hacen por carretera. En este caso, los artistas prefieren ir cómodos, porque muchas veces tienen que soportar muchas horas de viaje e, incluso, tiene que pasar por vías complicadas. Unos tienen más lujos y otros, menos.

¿Cómo es el bus de Rosalía?

La intérprete de ‘Despechá’, sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarles un autobús con el que ha estado viajando por Europa durante su gira ‘Motomami World Tour’. “Este es el bus de mi tour. Aquí es donde duermo, donde paso muchas horas y donde viajo“, dijo en uno de los videos que subió a TikTok.

En los videos se observa a la artista mostrando algunos rincones del vehículo, como la cocina, un estudio e incluso, una enorme habitación con una amplia cama. Ese espacio cuenta con luces de neón de color azul, elegantes persianas e incluso, un baño propio con ducha. “En bus, como las Spice Girls, de ciudad en ciudad. Así me paso el día”, agregó la cantante.

En la sala de estar, la artista aprovecha para trabajar y adelantar cosas para sus ‘shows‘. Mientras viajan, Rosalía también se mostró preparándole un sándwich a los que iban con ella. “Que conste que no es fácil cocinar aquí, porque el autobús se mueve todo el rato”.

Los internautas no han dudado en comentar la publicación y elogiar el vehículo de la artista. “Pero si es más grande que mi casa” o “qué bus más chulo”, “su autobús del tour siendo más grande que mi casa”, “peroo qué motobus Dios mío, Rosi es verdaderamente increíble, un sueño de verdad, no me lo imagino por fuera”, “su cuarto es tres veces más grande que el mío”.

¿Qué ha estudiado Rosalía?

La artista de 30 años, comenzó sus estudios en música desde muy pequeña, específicamente desde que tenía 10 años. Cuando cumplió su mayoría de edad, estudió flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Desde entonces, comenzó a crecer en el mundo musical hasta el punto de llegar a hacer colaboraciones con importantes cantantes del mundo.