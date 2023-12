En redes sociales se ven videos de todo tipo; sin embargo, son los clips de situaciones curiosas e inauditas los que cobran más fuerza en vistas.

Así sucedió con el video de una mujer que valientemente se enfrentó a un grupo de ladrones solo y exclusivamente con una escoba. Aunque para muchos significó un riesgo innecesario, para otros resultó toda una hazaña digna de admirar.

Es común ver clips que dejan en evidencia las reacciones naturales de las personas bajo situaciones peligrosas como esta; no obstante, las opiniones son muy divididas sobre esta osadía que pudo haber terminado en tragedia.

La valiente protagonista, de quien se desconoce la identidad, se percató de un hecho de delincuencia y una balacera en su zona residencial, por lo que salió con una escoba a ahuyentar a los hombres que la estaban protagonizando, sintiéndose poderosa con un palo en la mano, mientras los ‘pillos’ estaban fuertemente armados.

Según medios internacionales, en el ataque un hombre resultó gravemente herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para su respectiva atención médica.

Una cámara de seguridad fue la encargada de captar el curioso momento que hoy por hoy da la vuelta al mundo en la red social X. En las imágenes se ve a la protagonista de esta historia, cuatro sujetos motorizados y la víctima. La señora, al percatarse de que los sicarios abrieron fuego contra el ciudadano, salió en su defensa.

A pesar de su heroica acción, muchos internautas argumentan que se trató de un acto irresponsable, ya que fácilmente podrían haber abierto fuego en su contra.

Dramatic scenes in Haryana:

4 goons try to shoot a man outside his house. He escapes but then, a fearless Haryanvi woman wielding a broom charges at them sending them fleeing.

Lesson learned: Haryanvi women, find one and Marry her! ☺️#HaryanviWomenpic.twitter.com/muIXq3RJSC

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) November 28, 2023