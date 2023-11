Una ‘influencer’ en Australia señaló que pensó que solo había sido un golpe hasta que observó el video y se dio cuenta de lo que realmente había sucedido.

Mientras una creadora de contenido australiana caminaba por las calles y grababa un video, quedó registrado el momento en que un ave la atacó y por poco casi pierde su ojo.

En el video se alcanza a apreciar cuando el ave introduce por completo su pico por un costado de su ojo derecho que, por fortuna, solo fue el susto.

Por lo tanto, por medio de su cuenta de TikTok @jadesarah99, la joven aseguró que nunca pensó que el pico del pájaro hubiera entrado por completo a su ojo, por lo que solo se imaginó que había sido un golpe. Pero luego de observar el video, se percató de lo que realmente había sucedido.

“De hecho, no me había dado cuenta de que entró en mi ojo. Pensé que me golpeó en el costado de mi cara hasta que volví a ver el video y estoy traumatizada y literalmente me siento mal”, indicó Jade Sarah.