Se ha convertido en costumbre que muchos ‘influencers’ no solo crean contenido entretenido, sino también sacan tiempo para hacer actividades sociales, así como solidarizarse.

Este es el caso de una ‘tiktoker’ que ha ganado más de un seguidor en la red social, luego de difundir su acción solidaria que hace la mayoría de las noches, cuando reparte comida a las personas que recolectan, reciclan y recogen basura en las calles.

En uno de los videos compartidos por @tomaccion se ve a la mujer, de gafas y vestida de negro, llevando en sus manos una bandeja blanca, mientras se acerca a un hombre que se encontraba recogiendo unos palos junto a sus dos perros; y le dice:

“Buenas noches, papito. ¿Desea cenita?”, el sujeto le responde: “Gracias, mamita. Dios me la bendiga”, mientras le recibe el alimento que la ‘influencer’ le ofreció.

Sin embargo, la mujer se acerca a otro individuo que está en un choza, al parecer vive ahí, y le entrega la bandeja cuando él le afirma: “Me voy a sentar a comer, estoy que me desmayo, ya no aguanto”. Ella salta de la emoción y con una sonrisa en su rostro por ver emocionados a estos dos hombres.

La grabación ya supera las 27.000 reproducciones y recibe algunos comentarios donde la felicitan por su labor, incluso varias personas quieren unirse a hacer esta acción de solidaridad.