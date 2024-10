Por: Tu Barco News

Jo Shaw Pyke, una mujer de 48 años del Reino Unido, vivió durante meses con síntomas que los médicos atribuyeron erróneamente a la menopausia. A pesar de describir síntomas alarmantes como picazón intensa y dolor severo al orinar, los profesionales de la salud no lograron identificar la verdadera causa de sus molestias. Hoy, la mujer enfrenta una batalla contra un cáncer incurable.

Sus primeros síntomas comenzaron en 2022, según contó a Daily Mail, cuando Jo experimentó una picazón persistente en la zona genital y describió su dolor al orinar como “si estuviera orinando navajas”. A pesar de estos indicios, los médicos la trataron repetidamente con antibióticos bajo el supuesto de que padecía una infección urinaria, posiblemente relacionada con la menopausia.

“Creo que me recetaron seis tratamientos con antibióticos”, recordó Jo en una entrevista. Sin embargo, una llamada del consultorio médico cambió el curso de su tratamiento: “La secretaria me dijo que dejara de tomarlos porque no tenía infección”.

El diagnostico fue desalentador para Jo Shaw Pyke

A pesar de suspender los antibióticos, las molestias de Shaw Pyke no desaparecían. No hubo seguimiento médico hasta que volvió una consulta adicional. En una de sus visitas, un médico notó un bulto en su vulva, lo que desencadenó pruebas adicionales. Finalmente, Jo fue diagnosticada con un melanoma de la mucosa vulvar, un tipo de cáncer extremadamente raro, y descubrieron que el tumor había alcanzado el tamaño de una pelota de tenis, de aproximadamente 8 centímetros. Además, el cáncer se había extendido a sus ganglios linfáticos.

El diagnóstico fue un duro golpe, ya que este tipo de melanoma es poco conocido tanto por médicos como por pacientes. A pesar de someterse a una cirugía para extirpar el tumor, la enfermedad regresó y hoy Jo está recibiendo inmunoterapia, aunque las perspectivas no son alentadoras.

Jo Shaw Pyke ha expresado su deseo de apoyar a otros pacientes que enfrentan diagnósticos de cáncer incurable: “Si tengo la suerte de sobrevivir, mi objetivo será continuar con mi grupo de apoyo y ser una defensora para aquellos que recién comienzan su lucha contra el melanoma de las mucosas”, comentó.







