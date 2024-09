Por: Canal Uno

Kristina Lilley es una actriz muy querida y recordada en Colombia por las grandes interpretaciones de personajes que han llegado a marcar a generaciones enteras.

Por eso, cuando anunció que tenía cáncer de cuello uterino y de seno, sus seguidores, amigos y colegas se mostraron muy afectados.

Sin embargo, fue en el 2024, que la actriz confirmó que le había ganado la batalla al cáncer.

“Quiero contarles que ya se cumple exactamente un año desde que me hicieron la última quimio y me siento absolutamente sana y feliz, qué opinan ustedes que debería hacer para celebrar, esto para mí es cómo un cumpleaños”, aseguró Kristina Lilley.

No obstante, las noticias sobre su estado de salud se siguen viralizando rápidamente, y no de la manera positiva. Pues en la mayoría de las notas informativas, a la actriz la han “matado”. Cosa que no es cierta y que ha obligado a Kristina a desmentir por medio de sus redes sociales.

Como el más reciente caso de un medio digital de noticias que anunció su fallecimiento:

Esto obligó a la recordada actriz a pronunciarse y enviar un parte de tranquilidad a sus seguidores:

