La mujer, de 36 años, se sometió a los siguientes procedimientos estéticos, según Fox News:

Greer aseguró a la cadena de noticias que quiso lucir como Markle luego de tener a su hija menor, hace casi 2 años. En ese entonces perdió la confianza en sí misma debido a cómo le quedó el cuerpo tras el embarazo.

Aunque reconoció que no quedó idéntica a la duquesa de Sussex después de los procedimientos estéticos, Greer manifestó al medio que ahora sí se parece “mucho más a ella”. De hecho, contó que su pequeña hija la confunde con Markle cada vez que la ve a ella en fotos.

La mujer también afirmó que todo este proceso le permitió recuperar la confianza que había perdido y que ahora no pasa tanto tiempo en el espejo pensando qué ropa le queda bien.

Franklin Rose, el doctor que operó a Greer en noviembre del año pasado, señaló que pasar por el quirófano para lucir como Markle se ha vuelto “cada vez más común” entre las personas. Lo que más admiran de ella es su nariz.

A continuación puedes ver algunas fotos del antes y el después de Greer, quien ha recibido varias burlas en redes por gastar tanta plata en unas cirugías que, en opinión de los usuarios, no le sirvieron para lucir como la duquesa:

