Lucy, una madre de tres hijos, compartió en una entrevista con el medio británico The Sun la dolorosa experiencia de perder a su madre debido a un cáncer de páncreas que no fue detectado hasta que fue demasiado tarde.

La falta de reconocimiento de los síntomas a tiempo fue algo que Lucy lamentará por siempre, pues cree que de haber sido detectada antes, su madre aún estaría viva.

Gill, la madre de Lucy, se había enfrentado al cáncer anteriormente, cuando años atrás le extirparon la tiroides al detectarle cáncer allí. Luego de este episodio, Gill retomó su vida normal. Sin embargo, su salud se vio de nuevo comprometida cuando inesperadamente fue diagnosticada con diabetes tipo uno durante un control médico rutinario.

“Ella no tenía sobrepeso, no fumaba, no bebía y caminaba a todas partes. Ninguno de nosotros entendió por qué sucedió”, recordó Lucy, señalando que los médicos pensaron que podría deberse a desequilibrios hormonales relacionados con su tiroides extirpada, sin que se llegara a una conclusión clara.

Los problemas de salud de Gill empeoraron con el tiempo. Comenzó a perder peso de manera alarmante y sus niveles de azúcar en sangre eran inestables a pesar de seguir los consejos médicos.

Además, empezó a sufrir de un dolor de espalda insoportable. “Tenía el presentimiento de que algo iba terriblemente mal. Ella nunca se quejó, pero se notaba que se sentía terrible. Sus niveles de azúcar en sangre estaban fuera de control, a pesar de hacer todo bien“, explicó Lucy.

A medida que la condición de Gill se deterioraba, Lucy no podía quedarse tranquila viendo cómo su madre empeoraba día tras día, mientras los médicos parecían no atender la gravedad de los síntomas. Por su parte, Gill intentaba mantener su espíritu alto y bromeaba sobre su pérdida de peso, pero Lucy sabía que algo serio ocurría, especialmente cuando Gill admitió no poder levantarse del baño por sí sola.

Frustrada por la falta de respuestas, Lucy decidió investigar por su cuenta y los síntomas que describía su madre coincidían con los de cáncer de páncreas. Después de insistir a los médicos para una evaluación más profunda, finalmente le confirmaron la devastadora noticia: no solo tenía cáncer de páncreas, sino que este se había extendido al hígado y posiblemente al cerebro, y ya no había nada más que hacer.

A pesar de las adversidades, Gill enfrentó su diagnóstico con fortaleza. Optó por no recibir quimioterapia, priorizando la calidad de vida sobre el prolongamiento de la misma. En sus últimos días, incluso, se casó con el amor de su vida, en una ceremonia celebrada en el Hospicio de San Francisco en Berkhamsted, Hertfordshire, Inglaterra.

