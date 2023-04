Ana, una joven cansada de escuchar los ronquidos de su pareja sin obtener mayor beneficio, decidió grabar a su novio mientras dormía, debido al sueño pesado que este tiene, no se dio cuenta de lo que sucedía.

La mujer utilizó sus redes sociales para mostrar la ‘playlist’ que creo con dos canciones que contienen los estruendosos ronquidos de su pareja. La joven, en busca de monetizar su extraño contenido, subió los audios a todas las plataformas digitales y ya cuenta con más de 1.000 seguidores en Spotify.

Según ella, esta no fue la única plataforma a la que subió la playlist, sino que aprovecho todas las plataformas de audio existentes, YouTube, Claro video, Twitch y Apple Music son algunas de la lista. Aunque Ana aseguró que no es mucho lo que ha ganado y tampoco son muchos los seguidores para ella es ganancia que en su cuenta bancaria ya recibió 32 dólares (aproximadamente $ 140.000 pesos colombianos).

“Tú dirás, Ana, no es mucho, pero ¿a quién le pagan por subir ronquidos del novio?”, comento la joven mientras mostraba orgullosa sus ganancias.

El video se hizo viral acumulando más de 8.3 millones de vistas, internautas no dudaron en dejar sus opiniones frente a la gran idea de generar nuevos ingresos.

“Tengo un perrito roncador, cuenta?”, “Por qué siento envidia de que mi novio no ronca?? Jajajaja”, “bueno ahora solo me falta el novio”, “mi momento de brillar llegó”, “Dios mío! 16 años con mi esposo [ex] y no moneticé esos años de ronquido”.