El hombre le contó a Fox 5 que la mujer actuaba “de manera salvaje” y que, mientras le golpeaba el auto, amenazó con matarlo. En cierto momento, como se ve en un video publicado en Twitter, ella se entró al vehículo de Yasser, por lo que él la sacó a la fuerza.

Fue en ese instante que la mujer comenzó a lanzarle golpes al conductor, quien solo intentó contenerla. No contenta con lo que pasaba, ella lo mordió a la altura de sus costillas.

La policía arrestó a la mujer, identificada como Tasheena Campbell, de 26 años, y la acusó de “agresión y allanamiento criminal”, informó The Atlanta Journal-Constitution.

Al hablar con las autoridades, la mujer manifestó que supuestamente, antes de lo sucedido, ella estaba en una fiesta y, de repente, perdió su bolso. Al parecer, ella “culpó a Hadi y a la multitud de transeúntes por el robo”, señaló el mismo diario.

El conductor le indicó a Fox 5 que, debido a que no tiene seguro para su vehículo, empezó una campaña con la que espera recaudar 10.000 dólares (un poco más de 34 millones de pesos) y pagar los daños que le causó Campbell.

A continuación puedes ver el video de la agresión:

Lol i can’t make this up , Last night i witnessed the zombie apocalypse 😂. pic.twitter.com/Z4rgBjGDmn

— Rico (@ImSoRico_) August 19, 2019