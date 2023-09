En un robo peculiar, una mujer identificada como Qiu dejó atónitos a quienes la vieron recurrir a un método poco convencional para llevarse un iPhone 14 Plus de una tienda en Fujian, en el sureste de China.

Las cámaras de seguridad capturaron el inusual robo. Inicialmente, Qiu puede verse explorando con calma dispositivos electrónicos en la tienda, incluyendo lo que parece ser una MacBook. Sin embargo, sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes cuando se acercó a la exhibición del último modelo de iPhone.

Luego, la mujer agarró el iPhone y mordió el cable antirrobo que aseguraba el dispositivo. Con sus dientes logró desenganchar rápidamente el iPhone de su atadura de seguridad. A pesar de que le llevó algunos intentos, Qiu logró liberar el dispositivo del cable antirrobo con sus dientes y lo escondió en su bolso mientras se apresuraba a salir de la tienda.

El personal de la tienda no se dio cuenta de inmediato de la maniobra de Qiu, a pesar de que la alarma de la tienda comenzó a sonar. Momentos después, el personal de la tienda alertó a las autoridades del robo. La Policía local tardó 30 minutos en arrestarla, luego de que la mujer saliera de la tienda.

Al momento de interrogarla, la mujer admitió ante la Policía que inicialmente tenía la intención de comprar un celular, pero decidió robar el teléfono después de ver los costosos precios en la tienda. El celular que robó tenía un precio de 960 dólares.

Caught on Camera: Woman Bites Through Security Wire to Steal iPhone! pic.twitter.com/cAfV7PsDw6

— Geeks Around Globe (@GeeksGlobe) September 5, 2023