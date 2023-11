Por falta de recursos económicos, la sexagenaria viajó desde Washington, capital estadounidense, para pagar menos por la cirugía de estiramiento de piel, que en el país norteamericano tenía un costo de 50.000 dólares, mientras que en una clínica azteca la cifra de 12.000 dólares (unos 50 millones de pesos colombianos).

(Vea también: A joven y su novio les negaron visa de EE. UU. con 3 preguntas: “No sirvió la asesoría”)

El centro asistencial que escogió para hacerse la intervención quirúrgica fue el mismo donde se había operado anteriormente, por eso confiaba en los médico tratantes y en el procedimiento que se iba a hacer.

Hecha la cirugía, el despertar de Kimberly McCormick llegó minutos después y la paciente se encontró con una sorpresa que la dejó atónita e inconforme con el resultado: los médicos se equivocaron y le aumentaron sus senos y los glúteos, lo que provocó el llanto de la mujer por la frustración y por tener prótesis en zonas donde no las deseaba.

NEW: A 65-year old American woman traveled to Mexico to get a skin-tightening surgery but woke up to breast implants and a Brazilian Butt Lift instead.

Kimberly McCormick is fuming after she is left with $75,000 in expected bills after a Mexico plastic surgery center performed… pic.twitter.com/G6PRPnPb3L

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 20, 2023