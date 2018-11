La novia, quien contó su historia de forma anónima en el portal Whimn, aseguró que estuvo con su novio durante 6 años y que desde el primer momento pensó que él sería el amor de su vida.

Según el relato de la mujer, divulgado por medios como Daily Mail y The Sun, en la noche que todo cambió ella recibió unas capturas de pantalla de un número desconocido y en el mensaje adjunto decía: “Yo no me casaría con él, ¿tú lo harás?”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Jugó a la lotería con los mismos números durante 25 años ¡y por fin ganó!

Al abrir el chat, la novia descubrió las conversaciones que su prometido había tenido durante varios meses con la amante. Además, de acuerdo con la mujer, había varias selfis de ellos dos con las que no quedaba duda de que su novio le era infiel.

“Este fin de semana. Tú y yo. Esto se prendió, nos esperan cosas calientes”, decía uno de los mensajes que él le envió a la moza. Otro decía lo siguiente:

“Tu cuerpo es jodidamente increíble. Y, mie$#@, ¡sí que sabes cómo usarlo! Desearía que mi novia tuviera la mitad de las habilidades que tú tienes”.

La víctima de la infidelidad añadió que entre lágrimas se comunicó con sus amigas y les contó lo sucedido. Aunque todas le insistieron que cancelara la boda de inmediato, ella decidió irse a la cama para pensar con calma lo que debía hacer.

Al día siguiente, ella caminó al altar y les dijo a todos los invitados que no se realizaría la boda. “Parece que Alex (nombre ficticio) no es quien pensé que era”, manifestó la mujer y en seguida leyó las conversaciones que su prometido tuvo con la amante. Cuando terminó, algunas personas la aplaudieron por su valentía, concluyó la mujer en su relato.