Un video que circula en redes muestra que una azafata intentaba calmar a la mujer y, además, le pedía que controlara sus groserías porque alrededor había niños.

En cierto momento, el novio de la mujer se levantó y, furioso, se marchó del avión. La agresora lo siguió y le lanzó un portátil a la cabeza, lo que desató gritos entre los demás pasajeros.

Ella se devolvió a recoger su bolso y, justo en ese instante, el capitán le informó que sería acusada de agresión. “Bien, lo que sea”, respondió ella mientras se iba.

Fox News indicó que el bochornoso espectáculo se registró este domingo en un avión de American Airlines. A través de un comunicado, enviado a esa cadena de noticias, la compañía se limitó a decir que hubo “una disputa” entre 2 pasajeros y que la tripulación los expulsó del vuelo.

De igual manera, la aerolínea le agradeció a su personal por trabajar “rápidamente para solucionar la situación”.

Este es el video:

