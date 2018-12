A la mujer le dijeron en el hospital que había tenido una bebé, “pero que había muerto” al nacer, aseguró Genevieve a The New York Times. Ella agregó que, como era tan joven, no discutió ni pidió un certificado de defunción.

Según el diario, un doctor de ese centro médico organizó la adopción de la pequeña, quien fue acogida por una familia en el sur de California.

El encuentro entre Genevieve y su hija, Connie Moultroup, de 69 años, se dio luego de que ella (Connie) se hiciera una prueba de ADN con Ancestry.com. Esto la conectó con un primo, “quien a su vez la llevó a su madre biológica”, indicó el periódico.

El artículo continúa abajo

Connie decidió hacerse esa prueba ante las inconsistentes versiones que sus padres adoptivos le daban sobre cómo llegó a ellos. De esta manera, investigó y llegó hasta el hospital donde nació, añadió el medio.

Finalmente, Genevieve y Connie se conocieron el pasado 3 de diciembre en Florida. Según el testimonio de esta última, la conexión entre ella y su madre “fue casi instantánea”.

En Facebook, Connie publicó una foto de ella junto a su mamá biológica y dio a conocer que esa era la primera vez que la veía. Asimismo, manifestó lo siguiente:

“¡Qué bendito y maravilloso regalo de Navidad! Es algo que he soñado toda mi vida… literalmente”.