Mujer brasilera es tendencia en redes sociales tras revelar a sus seguidores que tiene dos esposos, el triángulo amoroso lleva aproximadamente un año, luego de que su primer esposo con el que llevaba 8 años le propusiera una relación poliamorosa.

La mujer que actualmente tiene 27 años aceptó la idea de su esposo, dando entrada a su relación a un joven de 18 años quien era amigo de la infancia de la mujer.

Lary Ingrid contó a sus seguidores que desde que comenzó la relación de tres su estado mental ha cambiado de manera positiva “Ya no tengo depresión, no tengo tiempo para estar deprimida, ahora tengo dos esposos”.

Lary es viral en redes sociales acumulando más de 600 mil seguidores que conocen de cerca la vida del triángulo amoroso. No obstante, los comentarios de internautas no se han hecho esperar ante la peculiar situación “Algunos con tanto y otros sin nada”, “No sé por qué el ser humano lo normaliza todo… Porque no hay nada normal en ello”, “Cada uno vive y hace de su vida lo que quiere”.

Por ahora la joven sin importar las criticas o comentarios ajenos muestra su día a día junto con sus cuatro hijos y sus dos esposos.

Durante los últimos años el término poliamor se ha dado a conocer, entendiendo que este se refiere a que tres o más personas forman de manera simultánea una relación amorosa con conocimiento de todos los involucrados, estas relaciones se basan en la honestidad y trasparencia de todos los integrantes de la relación.