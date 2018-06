La mujer le dijo a 7 News Miami que en ese instante “no iba a lidiar con ninguna tontería”, por lo que prendió el carro y lo aceleró, aun cuando su ex se paró al frente de este para impedir que se fuera. Según ella, sintió miedo porque tiene una “relación complicada” con su ex y en ese instante él comenzó a amenazarla.

Patresha agregó que el hombre tuvo varias oportunidades para bajarse del carro, pero que simplemente no lo hizo. En cuanto a ella, la mujer solo se detuvo unos 20 kilómetros después, cuando se dio cuenta de que era una “locura” lo que estaba haciendo. Ahí fue cuando el hombre decidió subirse al vehículo.

El exnovio, identificado como Junior Francis, indicó a Local 10 que en medio del trayecto llamó a las autoridades para reportar lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con su relato, con una mano se sostuvo del vehículo y con la otra se comunicó al 911.

“Ella está manejando el carro y yo estoy en la parte superior de él. De verdad necesito ayuda”, dijo Francis en ese momento, señaló el medio.

Aunque este miércoles la policía arrestó a la mujer, la liberó poco después bajo fianza. Según el portal, Francis no presentó cargos en contra de su expareja, pero manifestó que teme por su vida:

Un testigo grabó el incidente y publicó el video en Twitter, donde rápidamente se viralizó:

