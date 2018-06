Las cajas de cerveza fueron enviadas a la sede de la embajada en Washington D.C. (EE. UU.) con una nota donde felicitaban a la selección de Corea del Sur por su “esfuerzo” en el Mundial y por su “gran victoria” de este miércoles.

“Disfruten esta ronda, va por nuestra cuenta. ¡Salud!”, continuaba el texto.

La empresa también les dijo a los surcoreanos que si querían animar a algún equipo, los mexicanos estarían complacidos de que fuera el de su país: “Les damos la bienvenida a todos los fans”.

Estrella Jalisco publicó en Twitter dos fotos de su regalo y las acompañó de una frase que se escuchó mucho este miércoles, cuando hinchas mexicanos celebraron el paso a octavos frente a la embajada de Corea del Sur en Ciudad de México:

Showing thanks to our South Korean friends as the official beer of @miseleccionmxEN Cheers to you, hermano 🇰🇷 ya eres Mexicano 🇲🇽 #VamosPorLaEstrella #FIFAWorldCup #ProudPartner pic.twitter.com/mM03ZrTQNo

Un usuario de Twitter también compartió las imágenes e incluyó una nueva donde se ve a varios surcoreanos al lado de las cervezas:

To thank their players for beating Germany and helping the Mexican team advance, the official beer @EstrellaJalisco delivered beer to the South Korean embassy in Washington DC today. pic.twitter.com/J3DEbKKG2D

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 27, 2018