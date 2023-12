La etiqueta y ‘glamour’ es una parte importante de aprendizaje para el comportamiento social, sobre todo, a la hora de sentarse en una mesa con otras personas para compartir una comida o una bebida.

Por lo general, se aplica mucho en la mesa con platos de la alta cocina, como un caviar, pastas italianas, un salmón o un solomillo de cerdo, entre otros, y poco con comidas muy criollas, como una hayaca, un ajiaco o un tamal.

Sin embargo, Carmina Villegas, una mujer dedicada a dar lecciones de etiqueta y glamour se volvió viral por la forma cómo recomendó a sus seguidores cómo comerse un tamal utilizando los mencionados protocolos de comportamiento en la mesa.

Acá, el video que es viral:

Los comentarios por la manera cómo degustó el plato típico de la gastronomía colombiana y de América Latina no se hicieron esperar en redes sociales.

“He comido de manera errónea el tamal”, “perdón, pero me dio angustia y ansiedad ver cómo se demoraba tanto abriendo las hojas. Ver eso en vivo debe ser una carga muy pesada de adrenalina”, “media hora destapando el tamal con los cubiertos, y aclara que ‘la hoja no se come'”, “yo me llevo la hoja de tamal en una bolsa, para lamberla en la comodidad de mi casa”, “importante, no colocar los cubiertos en el mismo plato con las hojas cuando termines, así es como se pierden porque los echan a la basura”, fueron algunos de los comentarios.