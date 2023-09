Una mujer se ha vuelto rápidamente viral al asegurar que ella es vegetariana, come lechuga, verduras, pero hay algo en su alimentación que sorprendió a las personas y es que la mujer comentó que ella carnita asada a pesar de ser vegetariana; esto causo polémica en redes sociales al dar estas declaraciones.

El video fue compartido por el creador de contenido ‘Icefire’, dónde entrevisto a una mujer quién aseguró que era vegetariana por comer ensaladas y verduras en la calle, pero en la comodidad de su hogar ella se da algunos gustitos.

La mujer aclaró que es vegetariana intermitente

En la cuenta de TikTok, el creador de contenido ‘Icefire’ entrevistó a una joven que señalo que cuando ella sale a la calle y ve personas comiendo carne les dice ‘oye, eso no se vale porque eso era un animalito, estaba vivo y ya no está en este plano terrenal por tu culpa’, aceptando que ella juzga a quienes comen carne.

Lo que sorprendió al entrevistador y al público, fue que la joven señalo que ella come carne en su casa. Esto provocó que el entrevistador insistiera en que eso no es ser vegetariana, aunque la mujer asegura que sí lo es y que ella no va a decirle a los demás en la calle que come carne, ella argumenta que es diferente comer carne en la casa hacerlo en la calle.

El video, ha causado polémica en redes sociales y aunque el creador de contenido lo grabó en julio de este mismo año, algunas cuentas lo han retomado en Twitter y en esta red social suma cientos de comentarios; muchos usuarios se burlaron de la joven.